Fabio Testi, vita distrutta da un odore insopportabile: "La compagna di mio figlio è svenuta"

Fabio Testi, ospite in collegamento a "Domenica Live", si scaglia contro una fabbrica che ha sconvolto la vita della sua famiglia. Fabio Testi ha minacciato seriamente di incatenarsi ai cancelli della fabbrica: l'attore è furioso dopo che la puzza proveniente da una fabbrica che produce fertilizzanti sul lago di Garda, a meno di un chilometro

