Docente lavora anche per attività private, giudice lo condanna per danno erariale. Quanto deve restituire e come (Di giovedì 22 aprile 2021) Per svolgere incarichi a favore di privati quando si esercita l'attività presso la P.A è sempre necessaria l'informativa e l'autorizzazione. Se ciò non si verifica, si rischiano sanzioni risarcitorie. Una interessante sentenza della Corte dei Conti esprime un principio di diritto su come si debbano quantificare questi danni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) Per svolgere incarichi a favore di privati quando si esercita l'presso la P.A è sempre necessaria l'informativa e l'autorizzazione. Se ciò non si verifica, si rischiano sanzioni risarcitorie. Una interessante sentenza della Corte dei Conti esprime un principio di diritto susi debbano quantificare questi danni. L'articolo .

