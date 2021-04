Decreto Sostegni bis e mutui giovani | in arrivo misure ad hoc

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tra i tanti temi che saranno toccati dall’imminentebis, troverebbero spazio anche nuove regole in tema dia favore deiche vogliono affrontare i costi dell’acquisto della prima casa, ma possono contare su basse risorse finanziarie. Lo stesso Mario Draghi lo aveva detto nel suo discorso inaugurale in Parlamento: “l’Italia deve tornare un Paese per“. Ecco perchè i tecnici stanno lavorando, per introdurre nelbis nuovea loro favore: da un lato un supplementare sgravio fiscale suiprima casa; dall’altro lato il già preventivato emendamento al, che vuole potenziare il Fondo di Garanzia prima casa. Non sorprende ...

Advertising

caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - petergomezblog : Decreto Sostegni, la delusione di commercianti, ristoratori e imprese: “Coprono il 2% delle perdite. Molti non sara… - MinLavoro : #RedditoDiEmergenza: l'@INPS_it indica i requisiti d’accesso previsto nel #DecretoSostegni per i mesi di marzo, apr… - Riparte_Italia : OPINIONI E PROPOSTE Giancarlo Giorgetti (Ministro Sviluppo Economico): «Con il Decreto Sostegni 2 ci saranno rispos… - docservizi : Sul sito della @centrostudidoc trovate tutti gli approfondimenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Al fine di offrire un valido aiuto alle persone maggiormente colpite dalla situazione, quindi, il governo ha deciso di erogare varie forme di aiuto, come quelle previste nel. Allo ......provvedimento delliquidità si sposta ora sul versante bancario. L'Abi ha emanato una circolare per informare le banche ed agevolare le operazioni sui territori. Analogo sistema di...Stampa Dal prossimo luglio ripartiranno anche in Campania i licenziamenti. Come noto il Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato moti ...“L’EBAB sta sostenendo anche per il 2021, come ha già fatto per tutto il 2020, circa 3mila lavoratori di aziende artigiane in ambiti particolarmente penalizzati dal lockdown e dalle chiusure “intermi ...