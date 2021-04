Decreto riaperture: date, spostamenti, zone gialle, certificato verde Provvedimento del governo (Di giovedì 22 aprile 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il Decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Ilprevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province ...

agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - marcodimaio : Con Mario #Draghi l’Italia ha un presidente che parla il linguaggio della verità, senza alimentare illusioni. Aste… - ilriformista : #Draghi non cede alle Regioni per il nuovo decreto - Ipsoa : Decreto riaperture, regole in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021. Quali sono le attività e le categorie interes… - MicheleAnnibale : RT @GiovaValentini: Per un’ora di coprifuoco in meno che, secondo gli esperti aumenterebbe il rischio del 5%, la Lega si astiene sul decret… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto riaperture Il governo Draghi decide: fino al 31 maggio resta il coprifuoco dalle 22 e la Lega si astiene ... e di qualunque colore politico, su riaperture, coprifuoco e vaccini" e ha fatto sapere che voterà a favore del prossimo decreto se garantirà ai cittadini maggiori libertà. "Non potevamo votare un ...

Galli: "Riaperture? Segnale 'liberi tutti', rischiamo molti morti" Il professor Massimo Galli commenta così le misure varate dal governo, con riaperture e via libera agli spostamenti come prevede il decreto varato dal governo. "Il mio dovere non è parlare del mio ...

Decreto riaperture: le misure al via dal 26 aprile Altalex DECRETO COVID “RIAPERTURE” dal 26 aprile: cosa cambia? Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge sulle "Riaperture" anticipato nella Conferenza Stampa del ...

Spostamenti dentro e fuori regione: ecco cosa serve, istruzioni per l'uso Dal pass all'autocertificazione: una guida per orientarsi con le novità del decreto legge Milano - Il 26 aprile entra in vigore il nuovo decreto legge sulle misure per contenere e contrastare l'emerge ...

