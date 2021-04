Crepe nel Governo, crolla la Superleague: i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrime Crepe nel Governo: non passa la richiesta di Salvini di allentare i limiti sul coprifuoco e la Lega non vota il decreto Riaperture. E’ sulle vicende politiche, legate alla gestione del Covid, che aprono praticamente tutti i quotidiani in edicola oggi. Ma tanto spazio anche al fallimento della Superleaghe, con Andrea Agnelli ora sul banco degli imputati: See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrimenel: non passa la richiesta di Salvini di allentare i limiti sul coprifuoco e la Lega non vota il decreto Riaperture. E’ sulle vicende politiche, legate alla gestione del Covid, che aprono praticamente tutti iin. Ma tanto spazio anche al fallimento della Superleaghe, con Andrea Agnelli ora sul banco degli imputati: See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

