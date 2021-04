Covid | Ecdc | in Italia nessuna regione in rosso scuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ecdc

Non ci sono più regioni italiane colorate in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo la carta che misura l'incidenza dei contagi ......e vittime in Italia Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stima casi e decessi dain calo in Italia nelle prossime settimane. Secondo il nuovo strumento dell'...BRUSSELS, APR 22 - No Italian region is dark red on the new COVID-19 contagion map from the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Molise, which is orange, is the best-off region.Numeri in calo da maggio. Nessuna regione in rosso scuro. Incidenza contagio più alta in Svezia, Polonia e Ungheria (ANSA) ...