Caso Notaro | Cassazione | nessuno sconto di pena per chi attacca con l’acido

Non ci sono attenuanti. «Nessuna frustrazione amorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta» di chi procura sfregi permanenti all'ex partner. La sentenza della Cassazione sul caso di Gessica Notaro riguarda tutti quello che subiscono lesioni gravissime in particolare se sono frutto di un piano ordito con «lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della emotività».

