Akash Kumar spiazza tutti prima dell’Isola | “Mi sono ritirato a causa loro”

Advertising

IsolaDeiFamosi : Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de… - Patty_Scermino : RT @MediasetPlay: Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoz!??… - CheDonnait : Akash Kumar a Il Punto Z svela il motivo per cui ha abbandonato l'Isola dei Famosi e le espressioni di Tommaso Zorz… - PasqualeMarro : #Isoladeifamosi, #AkashKumar: #ElisaIsoardi, vestiti e falsità - TeamElia3 : RT @IsolaDeiFamosi: Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoz… -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Insieme a Sonia Bruganelli ed Alessandra Amoroso,è stato l'ospite esclusivo della terza puntata de 'Punto Z', il programma di Tommaso Zorzi. È proprio in questa occasione che, oltre a chiarire una volta per tutte la questione del suo ...Ospite nell'ultimo appuntamento con Il Punto Z , il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay, l'ex naufrago, ha fatto una confessione bomba su Elisa Isoardi. Il modello italo - indiano avrebbe lasciato il reality rifiutando di restare a Parasite Island, per via dell'ex conduttrice Rai. Secondo ...Potete rivedere la terza puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi su Mediaset Play Infinity. Tra gli ospiti: Akash Kumar, Alessandra Amoroso e Sonia Bruganelli Akash Kumar, Alessandra Amoroso, Sonia ...Tra gli ospiti: Akash Kumar, Alessandra Amoroso e Sonia Bruganelli Potete rivedere la terza puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi su Mediaset Play Infinity. Tra gli ospiti: Akash Kumar, Alessandra ...