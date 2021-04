Abusi sessuali su una fedele di 19 anni, don Dondoli condannato a 4 anni e 4 mesi (Di giovedì 22 aprile 2021) condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione , con processo in rito abbreviato, don Emanuele Dondoli, il sacerdote accusato di aver abusato di una 19enne con disturbi della personalità mentre era ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 aprile 2021)a 4e 4di reclusione , con processo in rito abbreviato, don Emanuele, il sacerdote accusato di aver abusato di una 19enne con disturbi della personalità mentre era ...

SimonaMalpezzi : Le parole utilizzate da Grillo sono estranee a qualunque forma di rispetto per chi denuncia abusi sessuali. Dopo an… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione, rito abbreviato, per don Emanuale Dondoli, il sacerdote del Mugello accusato d… - TgrRaiToscana : Condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione, rito abbreviato, per don Emanuale Dondoli, il sacerdote del Mugello accus… - KiriBiri1 : RT @davide_tommasin: ??[REPORT] #Tigray #Etiopia Aggiornamento dall' inviato speciale x #UE @Haavisto ??Ha definito “terribile” il contesto… - FocusonafricaIt : RT @davide_tommasin: ??[REPORT] #Tigray #Etiopia Aggiornamento dall' inviato speciale x #UE @Haavisto ??Ha definito “terribile” il contesto… -