Vinales | addio a Twitter

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ebbene sì Mavericksi è cancellato il profilo personaledopo le critiche ricevute nello scorso weekend. Il gran premio di Portimao per lo spagnolo non è stato un weekend indimenticabile, anzi. Dopo le sessioni prove libere che lo avevano visto protagonista ha vissuto una qualifica molto particolare. Com’è successo al nostro Bagnaia infatti anche Maverick si è visto cancellare i giri dalla race direction. La partenza dalla 12° posizione è stata una vera batosta perche ancora una volta ha messo in mostra tutta la sua fragilità emotiva. Sotto il sole portoghese è partito malissimo finendo nelle retrovie. Da qui non si è ripreso chiudendo la gara lontanissimo dai radar. Eppure il suo compagno di box ha vinto il GP e questo non ha fatto altro che alimentare gli sfottò nei confronti di ...