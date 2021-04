Trombosi anche con Pfizer Svelati i dati sul vaccino

Advertising

pamy12001 : 'Trombosi anche con Pfizer'. Svelati i dati del report sul vaccino - MenegazziMarina : RT @brn_folgore: Tante chiacchere???per niente. Si scopre che i vaccini??si equivalgono, come effetti collaterali, che siano a mRNA o a vetto… - brn_folgore : Tante chiacchere???per niente. Si scopre che i vaccini??si equivalgono, come effetti collaterali, che siano a mRNA o… - BSanturbano : RT @TorazziAlberto: Testa a testa... La sperimentazione continua... - TorazziAlberto : Testa a testa... La sperimentazione continua... -

Ultime Notizie dalla rete : Trombosi anche

Non ci sono indagati né ipotesi di reato Dopo la Corte dei Contila Procura di Roma indaga ... dopo il 'verdetto' dell'Ema surare e sicurezza, distribuite a partire da oggi... Read More ...Alla circolare del ministero èallegata la nota della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco. Una 'combinazione die trombocitopenia, in alcuni casi ...Il Ministero sottolinea che al momento, per il vaccino Janssen, devono essere previste le stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria ...ROMA - Secondo l'ultima circolare del ministero della Salute anche per il vaccino di Johnson & Johnson, come avvenuto per AstraZeneca, la somministrazione è consigliata dai 60 anni in su. Il vaccino J ...