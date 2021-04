Tirrenia, Cin e Moby: 'Viva preoccupazione per rischio insolvenza' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Compagnia Italiana di Navigazione e il Gruppo Moby esprimono "la loro Viva preoccupazione a fronte del rischio concreto che la posizione assunta dai Commissari Straordinari di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S. possa determinare l'insolvenza dell'intero Gruppo imprenditoriale, con conseguente apertura di un'ulteriore procedura di amministrazione straordinaria in capo alla società, da cui potrebbe derivare non solo una diminuzione di valore per gli stessi creditori di Tirrenia di Navigazione Spa in A.S., ma anche la perdita del posto di lavoro per gli oltre 6.000 addetti e l'esborso di centinaia di milioni di euro per i contribuenti, necessari per il mantenimento della continuità aziendale". E' quanto si legge in una nota in relazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Compagnia Italiana di Navigazione e il Gruppoesprimono "la loroa fronte delconcreto che la posizione assunta dai Commissari Straordinari didi Navigazione S.p.A. in A.S. possa determinare l'dell'intero Gruppo imprenditoriale, con conseguente apertura di un'ulteriore procedura di amministrazione straordinaria in capo alla società, da cui potrebbe derivare non solo una diminuzione di valore per gli stessi creditori didi Navigazione Spa in A.S., ma anche la perdita del posto di lavoro per gli oltre 6.000 addetti e l'esborso di centinaia di milioni di euro per i contribuenti, necessari per il mantenimento della continuità aziendale". E' quanto si legge in una nota in relazione ...

