Superlega | Marotta | modello calcio nazionale è superato

(Di mercoledì 21 aprile 2021) "Questa iniziativa è stata portata avanti dai dodici proprietari dei club, alla luce delle difficoltà di ogni singolo club. Legata principalmente al Covid, i costi sono certi e i ricavi no. Alla luce ...

... Giuseppe, il fallimento della nuova competizione portata avanti dai 12 club europei. Il dirigente nerazzurro ha spiegato ai microfoni di Sky: "Laè stata portata avanti ...Inter Tutte le notizie sulla squadraL'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha difeso le ragioni della Superlega a Sky Sport alla vigilia della sfida di Serie A in casa dello Spezia ...L'amministratore delegato dell'Inter: Gli stipendi costano il 60%-70% del bilancio, questo modello non garantisce futuro. Bisognava cercare qualcosa per cambiare.