SMARTeen Ager | il progetto che unisce digitale e cittadinanza attiva

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Superare le emergenze trasformando le crisi in opportunità. È da questo presupposto che nasce SMARTeen Ager, iniziativa didattica promossa dall’Istituto ‘Eugenio Pantaleo’ di Torre Del Greco (NA), ideata e realizzata in collaborazione con Onde Alte, società benefit di innovazione sociale con l’obiettivo di alzare il livello di consapevolezza e di azione verso le tematiche sociali della cittadinanza attiva, del valore condiviso e del bene comune. SMARTeen Ager è un progetto basato sull’apprendimento attivo e collaborativo attraverso la sperimentazione di progetti e metodologie didattiche innovative. L’obiettivo principale, infatti, è quello di lavorare sulle discipline STEM e di potenziare le competenze digitali, per favorire l’accesso alle professioni digitali sensibilizzando, allo stesso tempo, studenti e studentesse a un interesse ed impegno civico nei loro territori.