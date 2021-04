Serie A, il programma di mercoledì 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) . La Juventus attende il Parma. Milan contro il Sassuolo, Inter a La Spezia. ROMA – . Sono sette le sfide in calendario in questo secondo giorno del turno infrasettimanale. Apre Milan-Sassuolo. La Juventus ospita il Parma, l’Inter impegnata sul campo dello Spezia. Di seguito il programma di Serie A di mercoledì 21 aprile, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Milan-Sassuolo (ore 18:30)Bologna-Torino (ore 20:45)Crotone-Sampdoria (ore 20:45)Genoa-Benevento (ore 20:45)Juventus-Parma (ore 20:45)Spezia-Inter (ore 20:45)Udinese-Cagliari (ore 20:45) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) . La Juventus attende il Parma. Milan contro il Sassuolo, Inter a La Spezia. ROMA – . Sono sette le sfide in calendario in questo secondo giorno del turno infrasettimanale. Apre Milan-Sassuolo. La Juventus ospita il Parma, l’Inter impegnata sul campo dello Spezia. Di seguito ildiA di21, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Milan-Sassuolo (ore 18:30)Bologna-Torino (ore 20:45)Crotone-Sampdoria (ore 20:45)Genoa-Benevento (ore 20:45)Juventus-Parma (ore 20:45)Spezia-Inter (ore 20:45)Udinese-Cagliari (ore 20:45) Pallone

