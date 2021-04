Scomparsa Mauro Romano, parla il fratello: “Lo sceicco Mohammed Al Habtoor mi invitò a Dubai” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mauro Romano aveva solo 6 anni quando nel 1977 scomparve nel nulla. Oggi il fratello di Mauro Romano confessa che lo sceicco l’avrebbe invitato a Dubai per incontrarsi. Il piccolo Mauro Romano infatte – secondo la madre- sarebbe finito a Dubai e ora potrebbe essere lo sceicco Al Habtoor, uno degli uomini più ricchi degli Emirati Arabi. Mercoledì scorso la la storia viene raccontata di nuovo 44 anni dopo nel programma “Storie Italiane”. L’avvocato della famiglia di Mauro Romano, il bimbo di sei anni scomparso da Racale, nel Leccese, il 21 giugno 1977, e mai più ritrovato, ha chiesto un incontro con l’imprenditore arabo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021)aveva solo 6 anni quando nel 1977 scomparve nel nulla. Oggi ildiconfessa che lol’avrebbe invitato aper incontrarsi. Il piccoloinfatte – secondo la madre- sarebbe finito ae ora potrebbe essere loAl, uno degli uomini più ricchi degli Emirati Arabi. Mercoledì scorso la la storia viene raccontata di nuovo 44 anni dopo nel programma “Storie Italiane”. L’avvocato della famiglia di, il bimbo di sei anni scomparso da Racale, nel Leccese, il 21 giugno 1977, e mai più ritrovato, ha chiesto un incontro con l’imprenditore arabo ...

