Scintille in una sala operatoria del San Gerardo: ustionati due operai (Di mercoledì 21 aprile 2021) Monza - Momenti di paura al San Gerardo per un principio di incendio in una sala operatoria fortunatamente inutilizzata. Controlli in pronto soccorso per due operai rimasti coinvolti , ma sono già in ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Monza - Momenti di paura al Sanper un principio di incendio in unafortunatamente inutilizzata. Controlli in pronto soccorso per duerimasti coinvolti , ma sono già in ...

Ultime Notizie dalla rete : Scintille una Scintille in una sala operatoria del San Gerardo: ustionati due operai Monza - Momenti di paura al San Gerardo per un principio di incendio in una sala operatoria fortunatamente inutilizzata. Controlli in pronto soccorso per due operai rimasti coinvolti , ma sono già in via di dimissione. La fiammata è divampata durante alcuni lavori di ...

Mir e Marquez, scintille e contatti ma senza polemiche Una manovra aggressiva, culminata con un leggero contatto che ha costretto il numero 93 ad alzare la sua moto , che solitamente siamo abituati a veder fare proprio dal pilota del team Honda Repsol. ...

Scandalo concerie, la scintilla delle indagini dall’area del Green Park Intervista a Gaetano Licitra, responsabile del dipartimento Arpat di Pisa che ha seguito l'indagine della Dda di Firenze: ...

