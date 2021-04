Scaparro canta l’amore e la sua Roma in ‘Non so’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo due anni di silenzio il cantautore Romano Scaparro torna con un nuovo singolo dal titolo ‘Non so’, pubblicato da The Bluestone Records, etichetta indipendente fondata a Roma, che punta al lancio di artisti e cantautori della Capitale. ‘Non so’ è il titolo della sua rinascita, un nuovo inizio dopo una fase della sua vita che lo ha portato a fermarsi per un periodo e a riflettere sulle cose importanti e sull’amore, come canta nel suo nuovo singolo. ‘Non so’, spiega Scaparro, è “un brano incentrato sull’amore e le sue mille sfaccettature. Una storia d’amore importante e allo stesso tempo complicata, destinata a finire. La pandemia ha portato i due ragazzi a separarsi, a capire che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo due anni di silenzio ilutorenotorna con un nuovo singolo dal titoloso’, pubblicato da The Bluestone Records, etichetta indipendente fondata a, che punta al lancio di artisti eutori della Capitale.so’ è il titolo della sua rinascita, un nuovo inizio dopo una fase della sua vita che lo ha portato a fermarsi per un periodo e a riflettere sulle cose importanti e sul, comenel suo nuovo singolo.so’, spiega, è “un brano incentrato sule le sue mille sfaccettature. Una storia d’amore importante e allo stesso tempo complicata, destinata a finire. La pandemia ha portato i due ragazzi a separarsi, a capire che ...

