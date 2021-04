Piemonte zona gialla | ecco cosa riapre dal 26 aprile

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 aprile 2021)inda lunedì 26, ancora si attende la conferma che, come sempre arriverà a ridosso del fine settimana, ma i numeri in constante discesa dei contagi fanno ben sperare. Il passaggio in, inoltre, coinciderebbe con una serie di nuove riaperture che consentirebbe il decreto a cui il governo Draghi sta lavorando in queste ore. Tra le misure più chiacchierate quella della riapertura di bar e ristoranti per il servizio al tavolo. Sarà infatti possibile per i locali offrire pranzo e cena, entro le ore 22, ma solo all’aperto, dunque per chi ha dehors o tavoli esterni. Quattro i commensali ammessi allo stesso tavolo. Mentre per i servizi al chiuso si parla di riaperture solo a giugno. Restano aperti tutti i negozi, mentre è confermata la chiusura ...