“Perché non hai denunciato prima?” (Di mercoledì 21 aprile 2021) È uno degli argomenti usati da Beppe Grillo per delegittimare la donna che ha accusato suo figlio di stupro, ma non funziona così Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) È uno degli argomenti usati da Beppe Grillo per delegittimare la donna che ha accusato suo figlio di stupro, ma non funziona così

Advertising

thetrueshade : Quindi uno #stuprodigruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? E io scemo c… - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - CarloCalenda : Comunque questo ragazzo non sta bene. Post interminabili di imprecazioni da adolescente coatto ripetuti nello spazi… - presseffe : perché devi rispondermi con “cosa?” se ti scrivo “sto andando vis”? cioè non è complicato ci puoi arrivare che non… - Fernana48631339 : @michele_apicell E non vogliamo nemmeno contare un cazzo. Ma perché devi catalogarci per forza? E comunque stai condividendo Pietro Raffa.. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Engie accelera su rinnovabili Italia, progetto in Sicilia con Amazon ... quella dello sviluppo sostenibile - commenta Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE - Ha una doppia valenza positiva perché non solo consentirà ad una grande ...

Primo Dna antico dai sedimenti, è di orsi preistorici ... dall'evoluzione delle specie agli sviluppi del cambiamento climatico: questo è l'allunaggio della genomica, perchè i fossili non saranno più indispensabili".

Cashback: «Ecco perché non deve essere cancellato» Corriere della Sera ... quella dello sviluppo sostenibile - commenta Vannia Gava, Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica, MITE - Ha una doppia valenza positivasolo consentirà ad una grande ...... dall'evoluzione delle specie agli sviluppi del cambiamento climatico: questo è l'allunaggio della genomica, perchè i fossilisaranno più indispensabili".