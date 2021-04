Perchè Augias ha avuto un merito col suo reportage su Napoli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non potrà più vantarsi della Legiòn de Honor, ma di aver fatto ricordare ai napoletani l’inutilità di uno sportello comunale sì: lunga vita a Corrado Augias. Sabato scorso, la puntata del suo “Città segrete” dedicata a Napoli ha sollevato un vespaio di polemiche. Moltissimi i napoletani che si sono sentiti offesi dal fatto che, per raccontare Napoli, il giornalista abbia dedicato molto spazio (anche) al super boss della camorra Raffaele Cutolo. Sta di fatto che può dormire sogni tranquilli. Nessuno lo potrà denunciare per lesa maestà davanti allo sportello del popolo. Quello istituito dal sindaco Luigi De Magistris e affidato per lungo tempo alla sua ideatrice, Flavia Sorrentino. La quale, sul suo profilo Facebook, ha avvisato la popolazione: “Siete stati in tanti, come sempre, a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non potrà più vantarsi della Legiòn de Honor, ma di aver fatto ricordare ai napoletani l’inutilità di uno sportello comunale sì: lunga vita a Corrado. Sabato scorso, la puntata del suo “Città segrete” dedicata aha sollevato un vespaio di polemiche. Moltissimi i napoletani che si sono sentiti offesi dal fatto che, per raccontare, il giornalista abbia dedicato molto spazio (anche) al super boss della camorra Raffaele Cutolo. Sta di fatto che può dormire sogni tranquilli. Nessuno lo potrà denunciare per lesa maestà davanti allo sportello del popolo. Quello istituito dal sindaco Luigi De Magistris e affidato per lungo tempo alla sua ideatrice, Flavia Sorrentino. La quale, sul suo profilo Facebook, ha avvisato la popolazione: “Siete stati in tanti, come sempre, a ...

