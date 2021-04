Pass per spostamenti tra Regioni: come funziona, chi può ottenerlo, la bozza del Decreto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si comincia a parlare di ritorno alla normalità, con le prime riaperture e l’arrivo di un Pass per spostamenti tra Regioni di colore diverso. Ad annunciarlo è stato il premier Mario Draghi il 16 aprile in conferenza stampa. Il premier ha esordito annunciando un prossimo allentamento delle misure restrittive, con riaperture a maggio e da fine aprile, sottolineando che si tratta di “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”. Nel corso della stessa conferenza è anche precisato che questi allentamenti riguardano anche gli spostamenti: saranno infatti permessi in un primo momento solamente tra le zone gialle, ma in seguito sarà introdotto un Pass per potersi spostare tra Regioni classificate in fasce di rischio diverse. Nella bozza del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si comincia a parlare di ritorno alla normalità, con le prime riaperture e l’arrivo di unpertradi colore diverso. Ad annunciarlo è stato il premier Mario Draghi il 16 aprile in conferenza stampa. Il premier ha esordito annunciando un prossimo allentamento delle misure restrittive, con riaperture a maggio e da fine aprile, sottolineando che si tratta di “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”. Nel corso della stessa conferenza è anche precisato che questi allentamenti riguardano anche gli: saranno infatti permessi in un primo momento solamente tra le zone gialle, ma in seguito sarà introdotto unper potersi spostare traclassificate in fasce di rischio diverse. Nelladel ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Covid: chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere #decretocovid - repubblica : ?? Spostamenti tra Regioni, arriva il green pass. Ecco i tre modelli per vaccinati, guariti o negativi al test - Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - eurallergico : @MattSDPell @rosaroccaforte @AieieBrazov3 @Theskeptical_ coprifuoco, pass interno e obbligo vaccinale per i sanitar… - TwittinLor : RT @albo_interista: - Governo di “Unità Nazionale”; - Passaporto vaccinale; - Green pass; - Coprifuoco; - E tant’altro. Vi devo fare anche… -