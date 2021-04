Lidl amplia flotta biometano, in arrivo 35 mezzi Iveco S-Way (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – A poco più di un anno dal lancio, dei primi 5 mezzi alimentati a biometano, Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita sul territorio italiano, insieme ai suoi partner Iveco e Lc3 Trasporti, annuncia un importante ampliamento della propria flotta: sono infatti 35 gli Iveco S-Way alimentati a Bio-Lng che si vanno ad aggiungere ai 5 Iveco Stralis Cng 460 Cv consegnati nel 2020. I nuovi mezzi ‘green’ verranno impiegati nelle piattaforme logistiche Lidl di Somaglia (LO) e Arcole (VR) andando così a rifornire i punti vendita lombardi e veneti dell’insegna. “Il nostro obiettivo a lungo termine – spiega Luca Ros, direttore logistica Lidl Italia – è la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – A poco più di un anno dal lancio, dei primi 5alimentati aItalia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita sul territorio italiano, insieme ai suoi partnere Lc3 Trasporti, annuncia un importantemento della propria: sono infatti 35 gliS-Way alimentati a Bio-Lng che si vanno ad aggiungere ai 5Stralis Cng 460 Cv consegnati nel 2020. I nuovi‘green’ verranno impiegati nelle piattaforme logistichedi Somaglia (LO) e Arcole (VR) andando così a rifornire i punti vendita lombardi e veneti dell’insegna. “Il nostro obiettivo a lungo termine – spiega Luca Ros, direttore logisticaItalia – è la ...

