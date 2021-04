L’ex Milan Gambaro a TPI: “Superlega? La morte dello sport. Milan, Inter e Juve non sono più club d’élite” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La Superlega? Senza un accordo con la Uefa, sarà solamente una serie di amichevoli di lusso! Allora le giochino ad agosto, così per un mese si affronteranno solo tra di loro”, così L’ex Milanista Enzo Gambaro spiega a TPI la sua ferma contrarietà al progetto di un maxicampionato tra le big del calcio europeo. “In questa idea non c’è nulla di nuovo. Oggi a proporla sono club che, stando a quello che dicono i giornali, sono superindebitati e quindi cercano una soluzione ai loro problemi. Ma prima di loro è stata la Uefa ad allargare la partecipazione alla Champions League alle squadre arrivate terze, quarte e quinte nei rispettivi campionati”, osserva L’ex difensore, oggi apprezzato opinionista di Telenova. “Questo allargamento è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) “La? Senza un accordo con la Uefa, sarà solamente una serie di amichevoli di lusso! Allora le giochino ad agosto, così per un mese si affronteranno solo tra di loro”, cosìista Enzospiega a TPI la sua ferma contrarietà al progetto di un maxicampionato tra le big del calcio europeo. “In questa idea non c’è nulla di nuovo. Oggi a proporlache, stando a quello che dicono i giornali,superindebitati e quindi cercano una soluzione ai loro problemi. Ma prima di loro è stata la Uefa ad allargare la partecipazione alla Champions League alle squadre arrivate terze, quarte e quinte nei rispettivi campionati”, osservadifensore, oggi apprezzato opinionista di Telenova. “Questo allargamento è ...

