Una moda che, come racconta Japan Today, nemmeno a dirlo, è stata favorita dai social: questi dolci bocconcini, infatti, per la loro forma e il loro colore sono fatti apposta per essere fotografati e ...

La moda dei panini alla frutta ... dove nel diciannovesimo secolo è diventata una proposta fissa nei menù dei caffè della città, ... ma negli ultimi anni è esplosa la moda. Una moda che, come racconta Japan Today, nemmeno a dirlo, è ...

I panini alla frutta non sono una novità assoluta nel Paese del Sol Levante, anzi questa preparazione gastronomica affonda le radici nel Periodo Edo e si narra sia stata ideata a ...

