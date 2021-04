Juventus, Agnelli: «Le dimissioni? Chi lo dice mi porta bene» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Agnelli ha parlato a La Repubblica della Superlega, facendo anche un accenno alla notizia che voleva dimissionario da presidente della Juventus Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica prima della sospensione del progetto Superlega. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 PROGETTO A RISCHIO – «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, andiamo avanti». SUPERLEGA SPORT PER RICCHI – «No. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio». CAMPIONATI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andreaha parlato a La Repubblica della Superlega, facendo anche un accenno alla notizia che voleva dimissionario da presidente dellaIl presidente dellaAndreaha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica prima della sospensione del progetto Superlega. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PROGETTO A RISCHIO – «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, andiamo avanti». SUPERLEGA SPORT PER RICCHI – «No. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace direfici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio». CAMPIONATI ...

Advertising

romeoagresti : ?? Smentite totali sia dal mondo Juve sia dal mondo Exor circa la voce delle avvenute dimissioni di Andrea #Agnelli… - capuanogio : ?? La notizia delle dimissioni di #Agnelli da presidente della #Juventus è smentita (ore 21,15) - MCriscitiello : ***In caso di addio di Andrea Agnelli, la famiglia Elkann pensa ad Alessandro Nasi come Presidente della Juventus.… - Antofju : @FabRavezzani Direttore ma quello massacrato Sara agnelli e la Juventus invece erano d'accordo tutti quanti - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Fra i nostri club c'è un patto di sangue, il progetto della #Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, a… -