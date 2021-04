India, bombola d’ossigeno esplode in un reparto Covid causando 22 vittime (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un grave incidente si è verificato ieri mattina nell’ospedale di Nashik, nello stato di Maharashtra in India. Una bombola di ossigeno è esplosa nel reparto Covid causando la morte di almeno ventidue persone e numerosi feriti a causa delle ustioni riportate. Secondo quando riportato dai responsabili della struttura, l’esplosione è avvenuta a causa di una valvola malfunzionante. Lo stato di Maharashtra è uno dei più colpiti dal Coronavirus ed è in lockdown da due settimane fino alla fine del mese. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un grave incidente si è verificato ieri mattina nell’ospedale di Nashik, nello stato di Maharashtra in. Unadi ossigeno è esplosa nella morte di almeno ventidue persone e numerosi feriti a causa delle ustioni riportate. Secondo quando riportato dai responsabili della struttura, l’esplosione è avvenuta a causa di una valvola malfunzionante. Lo stato di Maharashtra è uno dei più colpiti dal Coronavirus ed è in lockdown da due settimane fino alla fine del mese. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

