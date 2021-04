(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ha lasciato l'Abruzzo per tornare in Calabria, nella terra d'origine della sua famiglia e seguire la sua passione, ile in particolare lo. E' unadie di successo quella ...

Advertising

Affaritaliani : Il re dello zibibbo calabrese: una storia di vino e coraggio -

Ultime Notizie dalla rete : dello zibibbo

Tiscali.it

Stiamo investendo tantissimo, portando avanti nuovi impianti, teniamo a utilizzare sempre le marzedi Pizzo, presidio Slow food che protegge questa cultivar tipica, diversa dallo ...Bradburne,chef stellato Vito Mollica e del "gastronauta" Davide Paolini. Crema Santa Fina, ... Le creme sono tutte golose, come per esempio: la crema con lo; la ricotta di pecora; la ...Roma, 21 apr. (askanews) - Ha lasciato l'Abruzzo per tornare in Calabria, nella terra d'origine della sua famiglia e seguire la sua passione, il vino e in particolare lo Zibibbo. E' una storia di cora ...Rispetto per la tradizione e amore per la natura é ciò che contraddistingue l’azienda vitivinicola Benvenuto. Una cantina nata nel 2014 a Francavilla Angitola, un piccolissimo Comune calabrese in Prov ...