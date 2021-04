Il calcio non spiega più nulla di questa società. Ma resta di chi lo paga (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Grandi numeri di estranei riescono a cooperare con successo attraverso la credenza in miti comuni”. Così Homo Sapiens, decine di migliaia di anni fa, diede inizio alla sua rivoluzione cognitiva, forgiando il linguaggio per inventare storie e intrecciare finzioni. Lo Stato. La Patria. Il Popolo. La Legge. La religione. Fino alle corporation. La globalizzazione. I colori della squadra del cuore. Tutte finzioni necessarie alla specie. La storia delle storie irreali è servita a saldare gli intenti e condividere obiettivi comuni, convivere in paesi, città e nazioni, o tifare per gli stessi colori. Il nocciolo dell’evoluzione del Sapiens – come scrive Y.N.Harari nel suo famoso bestseller – è in queste illusioni. “Il calcio è una grande avventura psicologica collettiva” ricordò un altro grande intellettuale prestato a questo sport, alcuni anni fa, nel solco ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Grandi numeri di estranei riescono a cooperare con successo attraverso la credenza in miti comuni”. Così Homo Sapiens, decine di migliaia di anni fa, diede inizio alla sua rivoluzione cognitiva, forgiando il linguaggio per inventare storie e intrecciare finzioni. Lo Stato. La Patria. Il Popolo. La Legge. La religione. Fino alle corporation. La globalizzazione. I colori della squadra del cuore. Tutte finzioni necessarie alla specie. La storia delle storie irreali è servita a saldare gli intenti e condividere obiettivi comuni, convivere in paesi, città e nazioni, o tifare per gli stessi colori. Il nocciolo dell’evoluzione del Sapiens – come scrive Y.N.Harari nel suo famoso bestseller – è in queste illusioni. “Ilè una grande avventura psicologica collettiva” ricordò un altro grande intellettuale pto a questo sport, alcuni anni fa, nel solco ...

OfficialASRoma : Il calcio è per tutti, non per pochi. #FootballisForEveryone - MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - RivistaUndici : Tutto ciò che non va da decenni nella Uefa e nella Fifa: perché il calcio che rimane dopo la Super League non è pop… - CarloAl87550029 : RT @EL10juve: Sponsor, giovani, tv, social ecc, negli anni si sono allontanati dal calcio (non dai top team, che ancora reggono, nonostante… - Hidegkuti78 : RT @CucchiRiccardo: Che il calcio sia industria lo sappiamo da tempo. Che le società siano aziende lo sappiamo da tempo. L' ultimo fattore… -