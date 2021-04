I processi mediatici sono la barbarie dell’informazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le sentenze le emettono i giudici. I giornalisti devono fare cronaca giudiziaria raccontando i processi, senza pretendere di sostituirsi ai giudici nel pronunciare verdetti di colpevolezza o innocenza. Gli studi televisivi non possono e non devono trasformarsi in aule di tribunale. Il cortocircuito tra giustizia e informazione compromette il valore costituzionale della presunzione di innocenza. Occorre ripristinare equilibrio e riportare il giornalismo nel suo alveo naturale di narrazione dei fatti di interesse pubblico, per assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione corretta, anche in ambito giudiziario. È meritorio il recente intervento del sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, durante la seduta plenaria del Consiglio nazionale forense. L’esponente di Forza Italia ha auspicato “un’alleanza contro il processo mediatico con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le sentenze le emettono i giudici. I giornalisti devono fare cronaca giudiziaria raccontando i, senza pretendere di sostituirsi ai giudici nel pronunciare verdetti di colpevolezza o innocenza. Gli studi televisivi non pose non devono trasformarsi in aule di tribunale. Il cortocircuito tra giustizia e informazione compromette il valore costituzionale della presunzione di innocenza. Occorre ripristinare equilibrio e riportare il giornalismo nel suo alveo naturale di narrazione dei fatti di interesse pubblico, per assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione corretta, anche in ambito giudiziario. È meritorio il recente intervento del sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, durante la seduta plenaria del Consiglio nazionale forense. L’esponente di Forza Italia ha auspicato “un’alleanza contro il processo mediatico con ...

