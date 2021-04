Genoa-Benevento, Pandev: “Oggi sprecata un’occasione. Futuro? Lascerò dopo l’Europeo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “L’importante era vincere e non ci siamo riusciti. Pensavo che l’avremmo potuta portare a casa, ma il Benevento ha ottenuto un punto meritato. Noi dobbiamo sapere che non siamo ancora salvi e spingere, altrimenti è dura. Il mio Futuro? La mia idea è quella di lasciare dopo l’Europeo, anche se sto abbastanza bene. Parlerò con i dirigenti, si vedrà”. Lo ha detto Goran Pandev dopo il pareggio per 2-2 tra Genoa e Benevento. Sul traguardo dei 100 gol in Serie A: “Sono da tanti anni qui in Italia ed è un bel traguardo – ammette a Sky Sport dopo la doppietta – Non me lo sarei mai aspettato, anche perché ho fatto tanti ruoli”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “L’importante era vincere e non ci siamo riusciti. Pensavo che l’avremmo potuta portare a casa, ma ilha ottenuto un punto meritato. Noi dobbiamo sapere che non siamo ancora salvi e spingere, altrimenti è dura. Il mio? La mia idea è quella di lasciare, anche se sto abbastanza bene. Parlerò con i dirigenti, si vedrà”. Lo ha detto Goranil pareggio per 2-2 tra. Sul traguardo dei 100 gol in Serie A: “Sono da tanti anni qui in Italia ed è un bel traguardo – ammette a Sky Sportla doppietta – Non me lo sarei mai aspettato, anche perché ho fatto tanti ruoli”. SportFace.

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Bologna 1-1 Torino Crotone 0-1 Sampdoria Genoa 2-2 Benevento Udinese 0-1 Cagliari #SSFootball - pino_nostro : RT @Giulio_Nosotti: Udinese Cagliari 2, Genoa Benevento X e Verona Fiorentina 2 3 belle tortine made in italy - fede_spi : L’#Atalanta ha 7 partite, due solo le big da affrontare: la #Roma domani e il #Milan all’ultima. In mezzo Bologna,… -