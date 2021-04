Fonseca: 'Superlega? Totalmente contro, non comandano i soldi ' (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Il nostro campionato non è finito'. Alla vigilia della partita contro l'Atalanta, Paulo Fonseca ci tiene a ribadire che la Roma, in attesa della semifinale di Europa League, pensa anche alla Serie A. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Il nostro campionato non è finito'. Alla vigilia della partital'Atalanta, Pauloci tiene a ribadire che la Roma, in attesa della semifinale di Europa League, pensa anche alla Serie A. ...

