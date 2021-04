Elisabetta compie 95 anni, ma Harry torna da Meghan e Archie (Di mercoledì 21 aprile 2021) La regina Elisabetta II compie 95 anni e per la prima volta in 73 anni non c’è il marito Filippo al suo fianco, deceduto il 9 aprile all’età di 99 anni. Non ci sarà neanche il nipote Harry, tornato negli Stati Uniti dalla moglie incinta e dal figlioletto Archie, dopo essere volato la settimana scorsa nel Regno Unito per i funerali del nonno. Nei giorni scorsi sulla stampa britannica erano apparse indiscrezioni che avrebbe rinviato il rientro in California, anche alla luce del colloquio di due ore avuto con il fratello maggiore William e il padre Carlo, il primo faccia a faccia dopo la scioccante intervista concessa a Oprah Winfrey, ma il Daily Mail ha fotografato il suo arrivo nella villa a Montecito, in California, dove vive con la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) La reginaII95e per la prima volta in 73non c’è il marito Filippo al suo fianco, deceduto il 9 aprile all’età di 99. Non ci sarà neanche il nipoteto negli Stati Uniti dalla moglie incinta e dal figlioletto, dopo essere volato la settimana scorsa nel Regno Unito per i funerali del nonno. Nei giorni scorsi sulla stampa britca erano apparse indiscrezioni che avrebbe rinviato il rientro in California, anche alla luce del colloquio di due ore avuto con il fratello maggiore William e il padre Carlo, il primo faccia a faccia dopo la scioccante intervista concessa a Oprah Winfrey, ma il Daily Mail ha fotografato il suo arrivo nella villa a Montecito, in California, dove vive con la ...

