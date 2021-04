“Ecco il vero contratto tra Ue e Pfizer”. E il giornale catalano mette in mutande la Commissione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Delle cifre erano trapelate, e anche se sembravano già abbastanza alte, nessuno poteva immaginare che in realtà quelle reali sono ancora più gravose. Inoltre, non c’è nessuna responsabilità penale per l’azienda in caso di tragedie. È quanto scrive il quotidiano catalano La Vanguardia pubblicando il contratto tra l’Ue e Pfizer. Un contratto a costo “crescente” per singolo vaccino e che solleva Pfizer da qualsiasi coinvolgimento una volta consegnate le dosi ai paesi membri: “Per le eventuali ripercussioni del farmaco, l’azienda non potrà essere ritenuta responsabile né dovrà affrontare alcun risarcimento, in prima persona o attraverso qualsiasi rappresentante o partner”.



Adnkronos, che ha ripreso l’articolo, scrive: “È uno scarico totale di responsabilità quello che emerge dal ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Delle cifre erano trapelate, e anche se sembravano già abbastanza alte, nessuno poteva immaginare che in realtà quelle reali sono ancora più gravose. Inoltre, non c’è nessuna responsabilità penale per l’azienda in caso di tragedie. È quanto scrive il quotidianoLa Vanguardia pubblicando iltra l’Ue e. Una costo “crescente” per singolo vaccino e che sollevada qualsiasi coinvolgimento una volta consegnate le dosi ai paesi membri: “Per le eventuali ripercussioni del farmaco, l’azienda non potrà essere ritenuta responsabile né dovrà affrontare alcun risarcimento, in prima persona o attraverso qualsiasi rappresentante o partner”.Adnkronos, che ha ripreso l’articolo, scrive: “È uno scarico totale di responsabilità quello che emerge dal ...

Advertising

ZZiliani : Ecco, il vero rammarico è che stasera un comunicato così abbia potuto farlo la Federazione Inglese e non quella ita… - FrancescaLupo15 : @cuoredicanna78 Ecco. E poi l'assurda paura di perdere followers tu non ce l'hai, non lavori su twitter. Quella è l… - digitaliano : @OverlookHotel71 Ecco, questo sì che è un vero Coglione! - federicapoliti : RT @pivacorpifreddi: È un vero ritorno alle origini del noir per il grande #raulmontanari @BaldiniCastoldi @GiCivi - dal 6 maggio - ecco le… - Alvin20207 : @patriziadelice8 Ma vero? Ecco perché il tuo viso mi ricordava qualcuno! Sono convinto che anche il resto non è da meno. ???? -