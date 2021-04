Dopo un anno di lavoro da casa c'è chi non vede l'ora di tornare in ufficio e chi, invece, ci metterebbe la firma (Di mercoledì 21 aprile 2021) È di poche settimane fa la notizia che la casa automobilistica Ford permetterà a 30.000 dei sui dipendenti di lavorare da casa per sempre. La proposta, che dovrebbe entrare in vigore a luglio, riguarderà solo gli impiegati e non gli operai. Con la possibilità per tutti di poter però anche recarsi in ufficio per riunioni o attività di team building, assecondando le preferenze dei lavoratori verso l’adozione di un modello flessibile e non vincolante. Una notizia che ha fatto in poco tempo il giro del mondo. E che può essere considerata come l’ennesimo tassello di quella nuova rivoluzione digitale esplosa un anno fa con il diffondersi del virus COVID-19. Smart working: come ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) È di poche settimane fa la notizia che laautomobilistica Ford permetterà a 30.000 dei sui dipendenti di lavorare daper sempre. La proposta, che dovrebbe entrare in vigore a luglio, riguarderà solo gli impiegati e non gli operai. Con la possibilità per tutti di poter però anche recarsi inper riunioni o attività di team building, assecondando le preferenze dei lavoratori verso l’adozione di un modello flessibile e non vincolante. Una notizia che ha fatto in poco tempo il giro del mondo. E che può essere considerata come l’ennesimo tassello di quella nuova rivoluzione digitale esplosa unfa con il diffondersi del virus COVID-19. Smart working: come ...

Advertising

FrancescoLollo1 : In poche ore, oltre centomila cittadini hanno deciso di sostenere la mozione di sfiducia di @FratellidItalia contro… - FrancescoLollo1 : In un sistema democratico come il nostro non è tollerabile continuare dopo un anno di pandemia a limitare ancora le… - matteorenzi : Una commissione di inchiesta su ciò che è accaduto l'abbiamo chiesta ufficialmente in aula, per primi, un anno fa.… - Ferro11598904 : @clubdoria46 Verre comunque a memoria anche lo scorso anno a verona dopo un buon inizio il fine giocava ben poco... - techpat_yt : @rico6868 tutela vuol dire: in tribunale, dopo qualche anno, vedi del grano -