Dinamo Sassari-Trento: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trento si affrontano nel recupero della 22° giornata di Serie A1 2020/2021. I bianconeri con le ultime vittorie si sono riportati in zona playoff e contro i sardi sperano di poter raccogliere altri due punti fondamentali per la corsa all’ottavo posto. Mercoledì 21 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta streaming su Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Banco di Sardegnae Dolomiti Energiasi affrontano nel recupero della 22° giornata diA1. I bianconeri con le ultime vittorie si sono riportati in zona playoff e contro i sardi sperano di poter raccogliere altri due punti fondamentali per la corsa all’ottavo posto. Mercoledì 21 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida che potrete seguire insu Eurosport Player. SportFace.

dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? Tornano in campo anche le #DinamoWomen con la gara2 dei playout salvezza ?? @PFBroni93 ?? A che… - AnsaSardegna : Basket: la Dinamo con Trento va a caccia del quarto posto. Domani a Sassari la sfida contro un avversario lanciatis… - aky87granata : RT @BasketItalyit: E' online la 7° puntata del Podcast #BasketItalyTalk: “Tra cielo e oblio, il finale di stagione tra @PallVarese e @dina… - dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? Al PalaSerradimigni i giganti tornano in campo per il recupero della 22ª giornata ??… - wordsandmore1 : ? La Dinamo Sassari batte la PF Broni 93 in gara 1 del primo turno dei play out ed ora la squadra lombarda è sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Sassari Women a Broni: obiettivo salvezza La sfida di questa sera sarà trasmessa in diretta su LBF Tv, il servizio streaming in abbonamento della Legabasket Femminile Forza ragazze! Sassari, 21 aprile 2021 Ufficio Comunicazione Dinamo Banco ...

Basket: la Dinamo con Trento va a caccia del quarto posto La sfida di domani per la Dinamo può comunque voler dire molto: sebbene la sua classifica sia quasi definita, Sassari punta al quarto posto per contare sul fattore campo nella sfida contro la quinta ...

