Days Gone 2 si farà? La petizione dei fan per il sequel supera quota 55.000 firme

(Di mercoledì 21 aprile 2021)2 sembrava praticamente sicuro. Il primo gioco ha ricevuto aggiornamenti costanti e sebbene l'accoglienza sia stata mista al lancio, il titolo ha venduto abbastanza bene. Secondo un report all'inizio di questo mese, tuttavia, i piani per2 sarebbero stati rifiutati da Sony a causa delle tiepide recensioni ricevute dal gioco originale. Il report di Bloomberg afferma anche che lo staff dello studio non era per nulla contento di essere stato incaricato di supportare Naughty Dog per un gioco multiplayer e un nuovo Uncharted. In risposta, i fan hanno lanciato unasu change.org chiedendo a Sony di approvare2. Al momento della scrittura, laha raccolto quasi 60.000. Leggi altro...

