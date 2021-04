Dayane Mello: “Io e Rosalinda ci siamo amate, è stata la vera storia d’amore del GF” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è stato tra i più chiacchierati nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. La complicità tra le due è stata più volte oggetto dell’attenzione non solo di Alfonso Signorini, ma anche del pubblico a casa che ha assistito all’evolversi di un legame che, per qualche istante, si è pensato potesse sfociare in qualcosa di più. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la modella brasiliana parla di quella che ha definito come “una storia d’amore” con la gieffina siciliana, con la quale si sente tuttora. Il rapporto con Rosalinda Eppure, nonostante l’affetto dimostrato sotto i riflettori, tra le due sembrava si fosse rotto qualcosa. La modella brasiliana aveva manifestato un atteggiamento ostile nei confronti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il rapporto traCannavò è stato tra i più chiacchierati nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. La complicità tra le due èpiù volte oggetto dell’attenzione non solo di Alfonso Signorini, ma anche del pubblico a casa che ha assistito all’evolversi di un legame che, per qualche istante, si è pensato potesse sfociare in qualcosa di più. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la modella brasiliana parla di quella che ha definito come “una” con la gieffina siciliana, con la quale si sente tuttora. Il rapporto conEppure, nonostante l’affetto dimostrato sotto i riflettori, tra le due sembrava si fosse rotto qualcosa. La modella brasiliana aveva manifestato un atteggiamento ostile nei confronti ...

