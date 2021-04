Covid, record di contagi in Giappone: 4.342 nuovi casi e 45 vittime (Di mercoledì 21 aprile 2021) TOKYO – Il numero di nuovi casi di coronavirus riportato nel bollettino aggiornato a ieri dal ministero della Salute ha avuto un balzo alla quota record di 4.342 con 45 vittime. Anche il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni ha toccato la cifra record di 769, mettendo di nuovo allo scoperto le fragilità del sistema sanitario locale, giunto oramai vicino al limite massimo di ricettività. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) TOKYO – Il numero di nuovi casi di coronavirus riportato nel bollettino aggiornato a ieri dal ministero della Salute ha avuto un balzo alla quota record di 4.342 con 45 vittime. Anche il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni ha toccato la cifra record di 769, mettendo di nuovo allo scoperto le fragilità del sistema sanitario locale, giunto oramai vicino al limite massimo di ricettività.

