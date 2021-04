Confessioni di un’adolescente | “Credo in Dio e a tanti questo proprio non va giù”

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 21 aprile 2021)si confessa, ma quanti sono i ragazzi che si trovano nelle sue stesse condizioni? Credere in Dio non è un difetto, anzi. La storia che stiamo per raccontarvi è quella di Sabrina. Un’età particolare quella dell’adolescenza, che inizia a farci capire qual è il nostro posto nel mondo. Non sempre ci si sente adatti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.