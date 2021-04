Cassazione: "Niente attenuanti per chi sfregia con acido l'ex partner" (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa” può “contribuire” ad “attenuare la gravità della condotta” di chi procura sfregi permanenti - come quelli prodotti dal lancio dell’acido - all’ex partner. Specie se le lesioni gravissime sono frutto di un piano ordito con “lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della emotività”. Per questo la Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex Gessica Notaro - la concessione delle attenuanti. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa” può “contribuire” ad “attenuare la gravità della condotta” di chi procura sfregi permanenti - come quelli prodotti dal lancio dell’- all’ex. Specie se le lesioni gravissime sono frutto di un piano ordito con “lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della emotività”. Per questo la, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per averto la ex Gessica Notaro - la concessione delle

