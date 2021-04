Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando (2) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) - Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative per evitare la localizzazione di un'ampia infrastruttura elettrica nella Piana del Sele, al fine di non comprometterne la vocazione agricola, turistica e produttiva; sulla situazione ambientale del territorio toscano, in particolare della provincia di Pisa, in relazione ad una recente inchiesta giudiziaria sul trattamento degli scarti derivanti dalla lavorazione delle pelli. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge di Bilancio per il 2021 in materia di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti; sulle iniziative per il potenziamento dei centri per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) - Il ministro della Transizione ecologica, Roberto, risponde a interrogazioni sulle iniziative per evitare la localizzazione di un'ampia infrastruttura elettrica nella Piana del Sele, al fine di non comprometterne la vocazione agricola, turistica e produttiva; sulla situazione ambientale del territorio toscano, in particolare della provincia di Pisa, in relazione ad una recente inchiesta giudiziaria sul trattamento degli scarti derivanti dalla lavorazione delle pelli. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, risponde a interrogazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge di Bilancio per il 2021 in materia di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti; sulle iniziative per il potenziamento dei centri per ...

Advertising

TV7Benevento : Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando (2)... - TV7Benevento : Camera: Oggi Question time con Carfagna, Stefani, Cingolani e Orlando... - conteadifoix : RT @GeopoliticalCen: Oggi alle 11 ora di Roma discorso alle Camere parlamentari russe in seduta comune di Vladimir Putin. La camera alta, i… - andreasfrater : RT @GeopoliticalCen: Oggi alle 11 ora di Roma discorso alle Camere parlamentari russe in seduta comune di Vladimir Putin. La camera alta, i… - INTROJKH : comunque oggi mia sorella è venuta da me in camera per svegliarmi e mi fa “buongiorno fiorellino d’orato” la amo?? -