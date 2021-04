Atp Barcellona 2021: Musetti battuto in rimonta da Auger-Aliassime, fuori anche Gaio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lorenzo Musetti eliminato al secondo turno dell’ATP Barcellona 2021 per mano del canadese Felix Auger-Aliassime: 4-6 6-3 6-0 il punteggio finale in favore del nordamericano, che sfrutta anche i problemi fisici dell’azzurro classe 2002 e si regala il derby contro Shapovalov agli ottavi. Guai alla schiena nel terzo set che favoriscono una rimonta che si stava comunque concretizzando pian piano già da alcuni minuti. CRONACA – Il primo set corre sul filo dell’equilibro, con entrambi i giocatori che non riescono a passare tanti turni al servizio senza particolari patemi: il canadese nel primo game deve subito salvare una palla break, stesso discorso per il nostro Lorenzo nel quarto game. Musetti ingrana tuttavia la marcia superiore nel quinto game dove, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lorenzoeliminato al secondo turno dell’ATPper mano del canadese Felix: 4-6 6-3 6-0 il punteggio finale in favore del nordamericano, che sfruttai problemi fisici dell’azzurro classe 2002 e si regala il derby contro Shapovalov agli ottavi. Guai alla schiena nel terzo set che favoriscono unache si stava comunque concretizzando pian piano già da alcuni minuti. CRONACA – Il primo set corre sul filo dell’equilibro, con entrambi i giocatori che non riescono a passare tanti turni al servizio senza particolari patemi: il canadese nel primo game deve subito salvare una palla break, stesso discorso per il nostro Lorenzo nel quarto game.ingrana tuttavia la marcia superiore nel quinto game dove, ...

