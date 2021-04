Anche Inter e Atletico Madrid si tirano fuori dalla Superlega (Di mercoledì 21 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, Anche l'Inter conferma ufficialmente in una nota che il club “non fa più parte del progetto Super League”. “Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica – spiega la società nerazzurra – l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti Interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. L'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere Interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni delle ultime ore,l'conferma ufficialmente in una nota che il club “non fa più parte del progetto Super League”. “Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica – spiega la società nerazzurra – l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA finnostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le partiessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. L'crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avereesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti ...

