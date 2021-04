Anche gli smartphone Android “parlano” con gli AirTag Apple, più o meno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una pagina di supporto sul sito di Apple indica che Anche gli smartphone Android con modulo NFC possono interagire con gli AirTag L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una pagina di supporto sul sito diindica cheglicon modulo NFC possono interagire con gliL'articolo proviene da Tutto

Advertising

CarloCalenda : Comunque questo ragazzo non sta bene. Post interminabili di imprecazioni da adolescente coatto ripetuti nello spazi… - reportrai3 : #Report a Manaus: «Il Covid è questo, lascia le persone in solitudine anche nei funerali. Possono entrare solo tre… - borghi_claudio : Ma chissà se Grillo si rende conto del danno che ha fatto a tutti, in primis alla ragazza che adesso si trova un ri… - Larissa58744003 : @nopost3b Anche gli cojoni che fanno girare il pisello come l'elica ???????????? - inginfgil : RT @CarloCalenda: Comunque questo ragazzo non sta bene. Post interminabili di imprecazioni da adolescente coatto ripetuti nello spazio di m… -