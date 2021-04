Analisi dei prezzi IOTA: MIOTA in rialzo del 17%. Il rally continuerà? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo IOTA è aumentato di oltre il 16% nelle ultime 24 ore, facendo dimenticare le perdite subite nel corso dell’ultima settimana Il mercato generale delle criptovalute ha subito enormi perdite sia durante il fine settimana che all’inizio della settimana. Tuttavia, oggi il mercato si è ripreso e nelle ultime 24 ore, la coppia MIOTA / USD è aumentata di quasi il 17% e sembra quindi raggiungere nuovamente il suo massimo mensile in tre giorni. Il rally è stato alimentato dal grande mercato, con Bitcoin, Binance Coin ed Ethereum tutti scambiati con il trading in verde. Previsioni sui prezzi MIOTA Il grafico a 4 ore MIOTA / USD mostra il trading di criptovaluta a $ 2,2063, affermandosi quindi al di sopra della sua media mobile semplice in 100 giorni per un valore di $ 2,026. Il ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) Loè aumentato di oltre il 16% nelle ultime 24 ore, facendo dimenticare le perdite subite nel corso dell’ultima settimana Il mercato generale delle criptovalute ha subito enormi perdite sia durante il fine settimana che all’inizio della settimana. Tuttavia, oggi il mercato si è ripreso e nelle ultime 24 ore, la coppia M/ USD è aumentata di quasi il 17% e sembra quindi raggiungere nuovamente il suo massimo mensile in tre giorni. Ilè stato alimentato dal grande mercato, con Bitcoin, Binance Coin ed Ethereum tutti scambiati con il trading in verde. Previsioni suiIl grafico a 4 ore M/ USD mostra il trading di criptovaluta a $ 2,2063, affermandosi quindi al di sopra della sua media mobile semplice in 100 giorni per un valore di $ 2,026. Il ...

Advertising

istat_it : ??Online #infografica #istat su 'Prima ondata della pandemia. Un’analisi della mortalità per causa e luogo del dece… - EnricoLetta : L’analisi dei #vademecum nei circoli dimostra che nel PD c’è un’intelligenza collettiva pronta a strutturare le pro… - fattoquotidiano : Aria viziata: sul Fatto di domani l'analisi della Corte dei Conti sulla gestione della sanità lombarda… - sansfarallan : RT @istat_it: ??Online #infografica #istat su 'Prima ondata della pandemia. Un’analisi della mortalità per causa e luogo del decesso'. ??d… - sole24ore : Oltre la #Superlega, così i bilanci in profondo rosso spingono i club a trovare nuovi ricavi. L'analisi dei conti d… -