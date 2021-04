“A tu per tu con l’autore”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 aprile 2021) NULLA È COME APPARE, Storie di delitti, storie di accertamenti tecnici di Nicodemo Gentile (Faust Edizioni, 2021, pag. 280, intervista a cura di Cataldo Calabretta, in diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus, giovedì 22 aprile 2021, ore 18, https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus L’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale online, il libro “NULLA È COME APPARE – Storie di delitti, storie di accertamenti tecnici”, di Nicodemo Gentile (Faust Edizioni, 2021, pag. 280). L’appuntamento è per giovedì 22 aprile 2021, ore 18, con il webinar sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia del, Nicodemo Gentile, intervistato da Cataldo Calabretta. Gli omicidi di Meredith Kercher, di Melania Rea, di Sarah Scazzi, di Teresa Costanza e Trifone Rangone, della contessa dell’Olgiata, di Roberta ...