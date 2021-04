SuperLega | cos' è | come funzionerà | le squadre che ne fanno parte

(Di martedì 20 aprile 2021) Ma cosa è davvero questa ricchissima? I club più prestigiosi (e miliardari) d'Europa in un unico torneo, questa è la, varata nella notte tra domenica e lunedì e che vede tra i 12 ...

LA NAZIONE

Ma cosa è davvero questa ricchissima? I club più prestigiosi (e miliardari) d'Europa in un unico torneo, questa è la, varata nella notte tra domenica e lunedì e che vede tra i 12 firmatari anche tre squadre italiane, Inter, Milan e Juve. PARTECIPANTI E DATE Il nuovo torneo si disputerà in contemporanea con ...Tanto che anche la stessa associazione dei club europei si schierata contro la, di fatto ... L Uefa harisposto duramente alle indiscrezioni , minacciando di escludere i club da ogni ...Il fatto che il comunicato sia giunto il giorno precedente rispetto all'approvazione del nuovo format della Champions League, di domenica a mezzanotte, non appare certamente casuale. Avrebbe ancora se ...Il presidente del Real Madrid e del nuovo ente calcistico: «Il calcio ha perso 5 miliardi, siamo sull’orlo della rovina. Se continua così, il calcio scomparirà ed entro il 2024 saremmo già morti» ...