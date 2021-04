Super Lega, Preziosi: “Credo sia un modo per chiedere più soldi alla UEFA. Serve un ripensamento. I tifosi saranno determinanti” (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso le colonne del Secolo XIX, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi si è così espresso in merito alla Super Lega: “Credo che sia solo una questione per dire all’UEFA di dare più soldi a determinati club. Serve un ripensamento, altrimenti ognuno sarà responsabile delle proprie azioni. Sono sicuro che anche i tifosi saranno determinanti per scongiurare tutto questo. Club così forti, se puntano alla SuperLega fanno sul serio e non per giocare. Servirà la mediazione dell’UEFA. Di sicuro si è capito che cosa è accaduto sul discorso dei fondi, ma è un tema di cui non voglio parlare”. Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso le colonne del Secolo XIX, il presidente del Genoa, Enricosi è così espresso in merito: “che sia solo una questione per dire all’di dare piùa determinati club.un, altrimenti ognuno sarà responsabile delle proprie azioni. Sono sicuro che anche iper scongiurare tutto questo. Club così forti, se puntanofanno sul serio e non per giocare. Servirà la mediazione dell’. Di sicuro si è capito che cosa è accaduto sul discorso dei fondi, ma è un tema di cui non voglio parlare”. Foto: sito ufficiale ...

