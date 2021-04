Super League ma è un videogioco di inizio 2000 (Di martedì 20 aprile 2021) Da tre giorni telegiornali e social continuano a parlare della Super League, la nuova organizzazione calcistica voluta da diversi club che sta facendo imbestialire tifosi e non. Tuttavia, un gioco del 2001 potrebbe aver previsto la realtà, dato che per molti anni questo campionato speciale con i grandi club europei è stato realizzato sotto forma di videogioco. Ci sono molti simulatori di calcio con i quali è possibile realizzare una Super League, come ad esempio Football Manager o FIFA 21 stesso, ma nel 2001 è uscito un gioco la cui missione era proprio quella di portare a termine una Super League. Sotto il nome European Super League, che non lascia molto all'immaginazione, il gioco, uscito per le piattaforme PlayStation e Dreamcast, e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) Da tre giorni telegiornali e social continuano a parlare della, la nuova organizzazione calcistica voluta da diversi club che sta facendo imbestialire tifosi e non. Tuttavia, un gioco del 2001 potrebbe aver previsto la realtà, dato che per molti anni questo campionato speciale con i grandi club europei è stato realizzato sotto forma di. Ci sono molti simulatori di calcio con i quali è possibile realizzare una, come ad esempio Football Manager o FIFA 21 stesso, ma nel 2001 è uscito un gioco la cui missione era proprio quella di portare a termine una. Sotto il nome European, che non lascia molto all'immaginazione, il gioco, uscito per le piattaforme PlayStation e Dreamcast, e ...

